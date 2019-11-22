В Украину решили привлечь миллиарды инвестиций: как работают "зеленые" облигации

В Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В случае успешного создания рынка ценных "зеленых" бумаг, в течение 10 лет в страну могут привлечь иностранный капитал для создания объектов возобновляемой энергетики.

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"Зеленые" облигации, по сути, ничем не отличаются от других видов ценных бумаг такого типа: это долговой инструмент с фиксированным доходом. Однако средства от "зеленых" облигаций должны использоваться для реализации проектов возобновляемой энергетики, энергоэффективных объектов и проектов по защите окружающей среды.

На сегодняшний день в Украине пока только создаются основы регулирования, правила и требования для запуска рынка "зеленых" ценных бумаг. Однако облигации такого типа пользуются популярностью у международных инвесторов, поскольку дефолты (случаи банкротства) по "зеленым" проектам случаются реже, отмечают аналитики Bloomberg.

При этом интерес инвесторов сегодня привел к тому, что выпускать "зеленые" облигации стали не только крупные международные организации. Эмитентами (т.е. лицами, которые выпускают ценные бумаги и гарантируют выплачивать процент от собственной прибыли) все чаще становятся компании, банки и государственные учреждения.

"Очень важно, насколько в Украине эмитентами будут использоваться принципы "зеленых" облигаций. Эмитенту необходимо следовать определенным процедурам оценки и отбора проектов", – отмечает консультант по финансированию программы развития ООН Владимир Высоцкий.

По его словам, государству также следует уделить внимание случаям так называемого зеленого камуфляжа, во время которого инвестор под видом "зеленых" облигаций привлекает средства, а потом использует на другие цели. Для создания успешного международного рынка "зеленых" облигаций в Украине необходимо заставить инвесторов следовать международным и национальным стандартам в случае работы с "зелеными" ценными бумагами, подчеркивает эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Принстонского университета в США выяснили, что глобальный климатический кризис может увеличить добычу энергии из возобновляемых источников за счет ускорения скорости ветра.

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