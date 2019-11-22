Главная Новости
22 ноября • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Финансы

В Украину решили привлечь миллиарды инвестиций: как работают "зеленые" облигации

1.3т
Читать материал на украинском

В Украину при помощи "зеленых" облигаций хотят привлечь миллиарды долларов инвестиций.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В случае успешного создания рынка ценных "зеленых" бумаг, в течение 10 лет в страну могут привлечь иностранный капитал для создания объектов возобновляемой энергетики.

В Украину решили привлечь миллиарды инвестиций: как работают "зеленые" облигации

Новости
Украина получит миллиардные инвестиции на развитие биоэнергетики

"Зеленые" облигации, по сути, ничем не отличаются от других видов ценных бумаг такого типа: это долговой инструмент с фиксированным доходом. Однако средства от "зеленых" облигаций должны использоваться для реализации проектов возобновляемой энергетики, энергоэффективных объектов и проектов по защите окружающей среды.

На сегодняшний день в Украине пока только создаются основы регулирования, правила и требования для запуска рынка "зеленых" ценных бумаг. Однако облигации такого типа пользуются популярностью у международных инвесторов, поскольку дефолты (случаи банкротства) по "зеленым" проектам случаются реже, отмечают аналитики Bloomberg.

При этом интерес инвесторов сегодня привел к тому, что выпускать "зеленые" облигации стали не только крупные международные организации. Эмитентами (т.е. лицами, которые выпускают ценные бумаги и гарантируют выплачивать процент от собственной прибыли) все чаще становятся компании, банки и государственные учреждения.

Новости
Миллиардные вливания: в правительстве озвучили приток инвестиций в "зеленую" энергетику Украины

"Очень важно, насколько в Украине эмитентами будут использоваться принципы "зеленых" облигаций. Эмитенту необходимо следовать определенным процедурам оценки и отбора проектов", – отмечает консультант по финансированию программы развития ООН Владимир Высоцкий.

По его словам, государству также следует уделить внимание случаям так называемого зеленого камуфляжа, во время которого инвестор под видом "зеленых" облигаций привлекает средства, а потом использует на другие цели. Для создания успешного международного рынка "зеленых" облигаций в Украине необходимо заставить инвесторов следовать международным и национальным стандартам в случае работы с "зелеными" ценными бумагами, подчеркивает эксперт.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из Принстонского университета в США выяснили, что глобальный климатический кризис может увеличить добычу энергии из возобновляемых источников за счет ускорения скорости ветра.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Инвестиции в Украину" на OBOZREVATEL.

Автор
Алексей Шаповалов Алексей Шаповалов
Тема
Инвестиции в Украину
Место
Украина
Теги
Green Oboz альтернативная энергетика возобновляемая энергия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Опять кастрюли долгов наберут. Ничего страшного, земелькой расчитаются.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги