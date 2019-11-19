Климатический кризис может "озолотить" производителей "зеленой" энергии

Ученые из Принстонского университета в США выяснили, что глобальный климатический кризис может увеличить добычу энергии из возобновляемых источников за счет ускорения скорости ветра.

Об этом пишет The Guardian. Издание отмечает, что вызванные глобальным потеплением процессы спровоцировали самое быстрое увеличение скорости ветра за последние 10 лет.

Ветрогенераторы на Канарских островах

Международная исследовательская группа проанализировала данные с 9 тыс. международных метеорологических станций с конца 1970-х годов и обнаружила, что скорость ветра неожиданно возросла за последние годы. Ученые были весьма удивлена ​​результатами, поскольку наблюдаемая картина противоречила более ранним расчетам, сообщил профессор Принстонского университета, доктор Женжонг Ценг.

По данным исследователей, более высокие скорости ветра могут увеличить количество вырабатываемой ветряными электростанциями энергии более чем на треть – до 3,3 млн кВт/ч к 2024 году. Ирония заключается в том, что ускорение потоков ветра сыграло большую роль в повышении эффективности ветровых электростанций в США, чем технологические инновации, отмечают ученые.

Согласно отчету, который был опубликован в журнале Nature Climate Change, поток ветра будут сохранять повышенную скорость как минимум 10 лет, что станет стимулом для владельцев ветровых электростанций. Это поможет процессу расширения "зеленой" энергетики, уверен профессор Кардиффского университета, доктор Адриан Чаппелл.

При этом издание отмечает, что полученные результаты противоречат тенденции последних 30 лет, во время которых глобальная скорость ветра постоянно снижалась. Ученые называли этот процесс "Глобальное земное затишье" и считали, что в перспективе он может вдвое сократить потенциал мировой энергии ветра.

В качестве основных причин называлось повышение "шероховатости" поверхности Земли, вызванное появлением множества объектов, созданных людьми. Считалось, что они действуют в качестве "тормоза", замедляя скорость ветра на 2,3% каждый год.

Однако последние исследования указывают, что крупномасштабные модели циркуляции океана и атмосферы могут снова ускорить скорость ветра, утверждают исследователи

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