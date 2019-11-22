В Україну вирішили залучити мільярди інвестицій: як працюють "зелені" облігації

В Україну за допомогою "зелених" облігацій хочуть залучити мільярди доларів інвестицій.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У разі успішного створення ринку цінних "зелених" паперів, протягом 10 років до країни зможуть залучити іноземний капітал для створення об'єктів відновлюваної енергетики.

Новини Україна отримає мільярдні інвестиції на розвиток біоенергетики

"Зелені" облігації, по суті, нічим не відрізняються від інших видів цінних паперів такого типу: це борговий інструмент із фіксованим доходом. Однак кошти від "зелених" облігацій мають використовуватися для реалізації проєктів відновлюваної енергетики, енергоефективних об'єктів і проєктів із захисту довкілля.

На сьогодні в Україні поки тільки створюються основи регулювання, правила і вимоги для запуску ринку "зелених" цінних паперів. Однак облігації такого типу користуються популярністю у міжнародних інвесторів, оскільки дефолти (випадки банкрутства) щодо "зелених" проєктів трапляються рідше, зазначають аналітики Bloomberg.

Водночас інтерес інвесторів сьогодні призвів до того, що випускати "зелені" облігації стали не тільки великі міжнародні організації. Емітентами (тобто особами, які випускають цінні папери і гарантують виплачувати відсоток від власного прибутку) все частіше стають компанії, банки та державні установи.

"Дуже важливо, наскільки в Україні емітентами будуть використовуватися принципи "зелених" облігацій. Емітенту необхідно дотримуватися певних процедур оцінки і відбору проєктів", – зауважує консультант з фінансування програми розвитку ООН Володимир Висоцький.

За його словами, державі також слід звернути увагу на випадки так званого зеленого камуфляжу, під час якого інвестор під виглядом "зелених" облігацій залучає кошти, а потім використовує на інші цілі. Для створення успішного міжнародного ринку таких облігацій в Україні необхідно змусити інвесторів дотримуватися міжнародних та національних стандартів в разі роботи із "зеленими" цінними паперами, підкреслює експерт.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з Принстонського університету в США з'ясували, що глобальна кліматична криза може збільшити видобуток енергії з відновлюваних джерел завдяки прискоренню швидкості вітру.

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