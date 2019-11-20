Украина получит миллиардные инвестиции на развитие биоэнергетики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) выделят $55,8 млн (порядка 1,32 млрд грн) на развитие биоэнергетики Украины.

Об этом сообщила заместитель главы ЕББР в Украине Леся Кузьменко, передает "Интерфакс-Украина". Поддержка рассчитана на компании, которые могут работать с отходами, а также на тех, кто производит и перерабатывает биомассу.

"Программа направлена на технологии и системы по сбору, хранению и переработке агробиомассы. На ее реализацию мы рассчитываем мобилизовать порядка $50 млн", – сообщила Кузьменко. При этом ведущий инженер ЕБРР в Украине Татьяна Маркута уточнила, что общая сумма рассчитанной на четыре года программы составит $55,8 млн, и запустить ее планируется с IV квартала 2019 года.

Большая часть этих средств – $50 млн – будет направлена на кредитование биоэнергетических проектов в частном секторе, еще $3,5 млн – на поощрительные гранты, сказала Маркута. Остальные средства планируется направить на информационную поддержку и образовательные проекты в сфере биоэнергетики.

"Мы посмотрим на варианты возможного стимулирования развития биоэнергетики в рамках программы и выберем 2-3 направления, которые будут наиболее выгодны Украине", – добавила она. При этом Маркута отметила, что любая частная компания, которая так или иначе повлияет на развитие цепочки создания биомассы, может стать бенефициаром этой программы.

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По словам Кузьменко, программа поможет Украине до 2030 года снизить выбросы парниковых газов на 40%. При этом она отметила, что сейчас доля возобновляемой энергетики составляет всего лишь 3% от общего производства первичной энергии.

Также в ЕБРР отметили огромный потенциал агробиомассы, которая может использоваться для производства энергии.

"По оценкам наших специалистов, используется не более 5% остатков на полях для переработки и производства энергии. Программа направлена на ускорение производства возобновляемой энергии и предоставление финансового инструмента, который позволит мобилизировать инвестиции в данный сектор", – уточнила она.

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