Миллиардные вливания: в правительстве озвучили приток инвестиций в "зеленую" энергетику Украины

В "зеленую" энергетику Украины с начала года инвестировали более 2 млрд евро для создания порядка 2500 МВт возобновляемого энергоресурса.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савичук. По его словам, темпы ввода новых "зеленых объектов" позволят выполнить ряд международных обязательств.

По данным главы агентства, с начала года было установлено более 2000 МВт солнечной энергетики, почти 400 МВт для ветроэнергетики, около 120 МВт солнечной энергетики в домохозяйствах, порядка 24 МВт биогазовых установок, 13 МВт объектов малой гидроэнергетики и 4 МВт объектов на биомассе.

"Благодаря указанным новым объектам общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 года до около 5000 МВт по состоянию на 1 октября", – заявил Савчук.

По его словам, такие темпы ввода объектов, которые генерируют "чистую" электроэнергию, позволят выполнить международные обязательства и достичь цели Национального плана действий по возобновляемой энергетике до 2020 года в части электроэнергетики.

Напомним, ранее OBOZREVATEL цитировал заявление Сергея Савичука, который про объединения совладельцев многоквартирных домов, которые за 2019 год получили более 290 млн гривен компенсаций по программе "теплые кредиты".

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