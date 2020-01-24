Владельцам домашних солнечных станций не платят по "зеленому" тарифу: Герус сообщил о проблеме

В Украина владельцам домашних солнечных электростанций (СЭС) и ветрогенераторов (ВЭС) перестали оплачивать стоимость произведенной электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Об этом в Facebook заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. По его словам, поставщики электроэнергии еще с октября 2019 года не оплачивают домашним СЭС стоимость электричества.

Домашняя солнечная станция open4business.com.ua

"На днях ко мне обратился житель Тернопольской области, который установил домашнюю СЭС мощностью до 30 кВт. Оказывается, последний платеж за произведенную электроэнергию домашними СЭС в Тернопольской области был еще за сентябрь", – написал Герус.

По его данным, в Тернопольской области фактически установлены различные условия для мелких домашних и промышленных СЭС и ВЭС. Если владельцы крупных "зеленых" станций получили 100% выплат за октябрь, 80% за ноябрь, 30% за декабрь и 40% за январь, то владельцы частных станций не получили ничего, отмечает глава профильного комитета.

По словам чиновника, ситуация возникла по вине государственной компании "Укрэнерго". Она, по данным Геруса, якобы не компенсирует поставщикам электроэнергии поддержку домашних электростанций из сферы ВИЭ.

"В связи с этим запросил у НЭК Укрэнерго, почему компания так по-разному осуществляет платежи для оплаты мелким и промышленным СЭС/ВЭС. Почему создаются неравные правила игры и фактически происходит дискриминация мелких производителей", – написал он.

В комментариях к сообщению пользователи социальной сети обратились к чиновнику с вопросами о причине происходящего.

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Кроме того, другие пользователи Facebook подтвердили информацию об отсутствии оплаты за "зеленую" энергию. "Во Львовской области подобная ситуация", "По Тернопольской области еще с октября проплат нет.", "В Ивано-Франковской области тоже не платят уж 3 месяц" пожаловались украинцы.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

На данный момент "Укрэнерго" должна выплатить в рамках своих обязательств 774 млн грн, хотя на компенсацию в ее тариф на передачу заложено лишь 137 млн грн. Долг перед поставщиками электроэнергии системный оператор оценивает в 289 млн грн.

"Мы смогли выплатить 485 млн, что и так в три раза больше, чем предусмотрено в тарифе на передачу электроэнергии. В условиях дефицита средств госкомпании (почти 2,5 млрд грн), мы заплатили 354% от того источника, что мы имели", – заявил и.о. руководителя Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил про затягивание ситуации с решением вопроса "зеленых" тарифов в Украине, что ухудшает инвестиционный климат и отпугивает инвесторов.

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