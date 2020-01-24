Власникам домашніх сонячних станцій не платять за "зеленим" тарифом: Герус повідомив про проблему

В Україні власникам домашніх сонячних електростанцій (СЕС) і вітрогенераторів (ВЕС) перестали оплачувати вартість виробленої електроенергії за "зеленим" тарифом.

Про це в Facebook заявив глава Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. За його словами, постачальники електроенергії ще з жовтня 2019 року не оплачують домашнім СЕС вартість електрики.

Домашня сонячна станція open4business.com.ua

"Днями до мене звернувся житель Тернопільської області, який встановив домашню СЕС потужністю до 30 кВт. Виявляється, останній платіж за вироблену електроенергію домашніми СЕС в Тернопільській області був ще за вересень", – написав Герус.

За його даними, в Тернопільській області фактично встановлені різні умови для дрібних домашніх і промислових СЕС та ВЕС. Якщо власники великих "зелених" станцій отримали 100% виплат за жовтень, 80% за листопад, 30% за грудень і 40% за січень, то власники приватних станцій не отримали нічого, зазначає глава профільного комітету.

За словами чиновника, ситуація виникла з вини державної компанії "Укренерго". Вона, за даними Геруса, нібито не компенсує постачальникам електроенергії підтримку домашніх електростанцій зі сфери ВДЕ.

"У зв'язку з цим запросив у НЕК Укренерго, чому компанія так по-різному здійснює платежі для оплати дрібним і промисловим СЕС/ВЕС. Чому створюються нерівні правила гри і фактично відбувається дискримінація дрібних виробників", – написав він.

У коментарях до повідомлення користувачі соціальної мережі звернулися до чиновника з питаннями про причини того, що відбувається.

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Крім того, інші користувачі Facebook підтвердили інформацію про відсутність оплати за "зелену" енергію. "У Львівській області подібна ситуація", "По Тернопільській області ще з жовтня проплат немає", "В Івано-Франківській області теж не платять вже 3 місяць" поскаржилися українці.

Скріншот повідомлення

Скріншот повідомлення

Скріншот повідомлення

Скріншот повідомлення

На даний момент "Укренерго" має виплатити в рамках своїх зобов'язань 774 млн грн, хоча на компенсацію в її тариф на передачу закладено лише 137 млн грн. Борг перед постачальниками електроенергії системний оператор оцінює в 289 млн грн.

"Ми змогли виплатити 485 млн, що і так в три рази більше, ніж передбачено в тарифі на передачу електроенергії. В умовах дефіциту коштів держкомпанії (майже 2,5 млрд грн), ми заплатили 354% від того джерела, що ми мали", – заявив в.о. керівника Укренерго Всеволод Ковальчук.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава національної енергетичної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про затягування ситуації з вирішенням питання "зелених" тарифів в Україні, що погіршує інвестиційний клімат і відлякує інвесторів.

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