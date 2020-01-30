Tesla поставила рекорд по продажам авто и обогатилась

Американская компания Tesla сообщила о росте выручки до $7,38 млрд в четвертом квартале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя. Согласно отчету компании, повышение дохода на 2% стало возможным благодаря рекордным поставкам электромобилей, более 112 тыс. штук за четвертый квартал.

Электромобиль Tesla shopify.com

"2019 год стал переломным для Tesla. Мы продемонстрировали высокий спрос на Model 3 и получили $1,1 млрд свободного денежного потока за год", – говорится во отчете. При этом чистая прибыль компании за четвертый квартал 2019 года составила $105 млн.

Аналитики связывают рост дохода компании с запуском нового завода Tesla в китайском Шанхае. Благодаря повышению производственных мощностей, за год компания выпустила более 350 тыс. электромобилей.

После публикации отчета акции компании выросли на 12%, до $649 за акцию. Благодаря этому состояние главы компании Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, выросло до $36 млрд.

Сейчас рыночная стоимость компании превышает $100 млрд. Илон Маск получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Маск пообещал организовать уровень поставок электрокаров на уровне от 360 до 400 тыс. авто, для чего его компании пришлось бы продать около 105 тыс. машин. Впоследствии аналитики отметили, что компания смогла продать 106 тыс. электрических авто.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Маск обратился к сотрудникам Tesla с необычным призывом: глава компании назвал основные приоритеты и направления работы на фабриках концерна.

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