"Аврал в ожидании рекордов": Маск обратился к сотрудникам Tesla с необычным призывом

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что главными приоритетами под конец года станут поставки электромобилей и наращивание объема установок солнечных панелей.

Об этом он рассказал в мотивирующем письме, которое разослал своим сотрудникам, утверждает издание Electrek. Сообщается, что работников Tesla "ожидает привычный аврал в ожидании рекордов".

Илон Маск bloomberg.com

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В качестве основного приоритета бизнесмен называет "доставку покупателям всех электромобилей". Несмотря на то, что в третьем квартале Tesla уже поставила рекорд, приблизившись к отметке в 100 тыс. авто, источник издания утверждает, что "в декабре каждая неделя будет рекордной, и, вероятно, компания перейдет эту планку".

Увеличение количества производимых электрокаров, в частности, произойдет благодаря запуску фабрики Gigafactory 3 в Шанхае. В дальнейшем ожидается запуск строительства Gigafactory 4 в Германии, где начнут производить электромобили Model Y.

Вторым приоритетом, по словам Маска, для компании станет "наращивание объема установок солнечных панелей". Благодаря последним анонсам новых версий солнечной черепицы Solarglass Roof, в прошлом квартале компания установила 43 МВт панелей, а также запустила услугу аренды за $50 в месяц.

"Целью Tesla при разработке 3-ей версии Solarglass Roof было устранить все недостатки, выявленные в предыдущих версиях, провести ряд технологических улучшений, сохранить цену и сделать продукт более привлекательных как с точки зрения функциональности, так и визуально", – заявил в ноябре вице-президент по технологиям Tesla Дрю Баглино.

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