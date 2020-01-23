Дату продажи Tesla Model Y слили в сеть: когда ждать электромобиль

Компания Tesla может начать поставки электромобиля Model Y в феврале 2020 года, что существенно опережает ранее озвученные сроки.

Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на осведомленные источники издания Teslarati. Авторы напоминают, что ранее американский производитель обещал начать продажу электрокара осенью 2020 года.

Электромобиль Tesla Model Y thedriven.io

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"До сих пор все модели Tesla выходили на рынок с задержкой: так было и с Model S, и с Model X, и с Model 3, причем начало продаж откладывалось из-за проблем с поставщиками или организацией производства. В случае с Model Y мы наблюдаем совсем иную ситуацию – сразу несколько источников сообщили, что Tesla Model Y начнут отгружать уже в феврале", – сообщает издание.

Предполагается, что поставки начнутся с самой дорогой (и, соответственно, самой прибыльной) Model Y Performance. В Штатах такой электромобиль стоит $61 тыс. в Германии – $69 тыс.

Позднее появятся более доступные версии, причем самый "бюджетный" вариант – заднеприводная комплектация Standard с батареей меньшей емкости за $39 тыс. Изначально она была анонсирована на весну 2021 года, однако теперь также может выйти раньше.

"Есть мнение, что успешная реализация производственного плана может сыграть с Tesla злую шутку: досрочные продажи Model Y отнимут часть покупателей у Model 3. Точно так же в свое время младший седан ударил по финансовым показателям Model S и Model X", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии жители муниципалитета Грюнхайде проводят акции протеста против постройки фабрики Gigafactory компании Tesla, на которой планируется производить электромобили Model 3 и Model Y.

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