Tesla поставила рекорд з продажу авто і збагатилась

Американська компанія Tesla повідомила про зростання виручки до $7,38 млрд у четвертому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба автовиробника. Згідно зі звітом компанії, підвищення доходу на 2% стало можливим завдяки рекордним продажам електромобілів, більше 112 тис. штук за четвертий квартал.

Електромобіль Tesla shopify.com

"2019 рік став переломним для Tesla. Ми продемонстрували високий попит на Model 3 і отримали $1,1 млрд вільного грошового потоку за рік", – йдеться у звіті. При цьому чистий прибуток компанії за четвертий квартал 2019 року склав $105 млн.

Аналітики пов'язують зростання доходу компанії із запуском нового заводу Tesla в китайському Шанхаї. Завдяки підвищенню виробничих потужностей, за рік компанія випустила понад 350 тис. електромобілів.

Після публікації звіту акції компанії зросли на 12%, до $649 за акцію. Завдяки цьому статок глави компанії Ілона Маска, якому належить приблизно п'ята частина акцій компанії, зріс до $36 млрд.

Зараз ринкова вартість компанії перевищує $100 млрд. Ілон Маск отримає близько $346 млн, якщо ринкова капіталізація Tesla протягом декількох місяців буде вище $100 млрд.

Варто відзначити, що в раніше глава компанії Ілон Маск пообіцяв організувати рівень поставок електрокарів на рівні від 360 до 400 тис. авто, для чого його компанії довелося б продати близько 105 тис. машин. Згодом аналітики відзначили, що компанія змогла продати 106 тис. електричних авто.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Маск звернувся до співробітників Tesla з незвичайним закликом : глава компанії назвав основні пріоритети та напрямки роботи на фабриках концерну.

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