Европа и Китай инвестируют миллионы евро в создание электрических автобусов

Болгария и Китай запустят производство электрических автобусов и запчастей для экологического транспорта.
Об этом сообщает Radio Bulgaria. Проект создается при сотрудничестве китайской компании Jiangsu Alfa Bus и болгарской ACN Worldwide, отмечают авторы.
Электрический автобус
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Согласно прогнозу, в создание совместной базы, научно-исследовательского центра и конструкторского бюро инвестируют 25 млн евро. Ожидается, что проект создаст 250 рабочих мест.
При этом представители Jiangsu Alfa Bus отдельно подчеркнули, что инвестиции пойдут на внедрение современных технологий по созданию электрического транспорта на территории Болгарии.
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