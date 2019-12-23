В США начали отказываться от бензиновых школьных автобусов

Компания Thomas Built Buses в США предоставит 50 полностью электрических автобусов Saf-T-Liner C2 Jouley для школ штата Вирджиния

Об этом сообщает пресс-служба компании. По данным производителя, "зеленые" автобусы полностью соответствуют критериям аналогов с двигателями внутреннего сгорания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Школьный электрический автобус Saf-T-Liner C2 electrive.com

Замена бензиновых автобусов на электрические проходит в рамках программы по электрификации транспорта для образовательных заведений штата Вирджиния. На сегодняшний день это будет самое большое внедрение электрических школьных автобусов в США, подчеркивает производитель.

Электробусы Saf-T-Liner C2 Jouley оснащены батареями на 220 кВт/ч и способны преодолевать порядка 215 км на одном заряде. При этом "заправка" автобуса занимает около 3 часов на станциях быстрой зарядки мощностью 60 кВт. Кроме того, электрические автобусы поддерживают технологию V2G (Vehicle-to-grid), которая позволяет подключать авто для подзарядки с возможностью выдачи электроэнергии обратно в сеть.

В дальнейшем производитель хочет значительно увеличить объем поставок электробусов, поэтому в течение 5 следующих лет планируется передавать образовательным учреждениям порядка 200 авто в год, сообщил генеральный директор Thomas Built Buses Кейли Эджерли.

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