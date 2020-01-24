Європа й Китай інвестують мільйони євро у створення електричних автобусів

Болгарія та Китай запустять виробництво електричних автобусів і запчастин для екологічного транспорту.
Про це повідомляє Radio Bulgaria. План реалізовується за співпраці китайської компанії Jiangsu Alfa Bus і болгарської ACN Worldwide, зазначають автори.
Електричний автобус
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Згідно з прогнозом, у створення спільної бази, науково-дослідного центру і конструкторського бюро інвестують 25 млн євро. Очікується, що проєкт надасть 250 робочих місць.
Водночас представники Jiangsu Alfa Bus окремо наголосили, що інвестиції підуть на впровадження сучасних технологій зі створення електричного транспорту на території Болгарії.
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