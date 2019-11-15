Водитель не нужен: Volvo показала автономный электрический автобус

В Германии компания Volvo заключила контракт на разработку 12-метрового электробуса, который может передвигаться по без водителя.

Об этом сообщает издание "Хайтек". В компании отмечают, что основным заданием для автопилота станет перемещение между автопарковками и станциями обслуживания без водителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прототип Volvo Buses venturebeat.com

"Неэффективно заставлять человека сидеть за рулем, пока автобус моют, заряжают и готовят к следующему рейсу. Речь идет не о замене человека роботами, а о повышении производительности труда и о безопасности. Для этого оператору нужно всего лишь нажать на кнопку и отправить машину на мойку или в гараж", – отмечает издание.

Процесс зарядки электробуса Volvo venturebeat.com

Компания уже проводила испытания беспилотных автобусов прежде, но этот тест состоялся в реальных условиях на территории настоящего автопарка в Гетеборге. При этом о сроках появления таких электробусов на дорогах Швеции или Германии Volvo пока не сообщает

Автономное передвижение электробуса Volvo venturebeat.com

"Прежде чем мы сможем увидеть полностью автономные автобусы на общественных дорогах, пройдет еще много лет, но поскольку автопарки — это закрытые территории с предсказуемым и регулярным потоком транспорта, там автономные автобусы могут появиться намного раньше", – заявил Хакан Ангевалл, президент Volvo Buses.

Издание также отмечает, что год назад беспилотные грузовики Volvo получили свой первый рабочий контракт. Их наняли, чтобы вывозить известняк из карьера норвежской горнодобывающей компании. Согласно договору, шесть беспилотных большегрузов FH должны самостоятельно преодолевать 5 км маршрута.

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