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/ Энергоэффективность

В Лондоне придумали, как обогреть дома при помощи метро

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Власти Лондона решили использовать тепло, которое возникает в тоннелях подземки метрополитена на линии Northern line, для обогрева жилых домов в районе Ислигнтон.

Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что идея использовать тепло от метро уже обсуждалась в разных странах, однако только в Лондоне концепцию решили применить на практике.

Напомним, во время движения поезда метро выделяются существенные объемы тепла от двигателей, из-за освещения и трения колес о рельсы. Раньше избыточное тепло выводилось наружу через вентиляцию, но теперь горячий воздух будут подавать в дома, школы и т. д.

Метрополитен Лондона

Метрополитен Лондона

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"Половина энергии в Великобритании расходуется на отопление, из-за чего вредные вещества попадают в атмосферу. Правительство поставило цель снизить количество выбросов до минимума в течение тридцати лет, а значит, нам нужно искать альтернативные источники тепла на пути к здоровой экологии", – заявил Тим Ротери, глава Ассоциации децентрализованной энергетики.

Стоит отметить, что данный проект является частью глобальной схемы "зеленой энергетики" Великобритании, предназначенной для обогрева домов с использованием тепла от заводов, электростанций, рек и неиспользуемых стволов заброшенных шахт.

По оценкам администрации Лондона, сейчас город создает достаточно "технического тепла", чтобы удовлетворить 38% потребностей города в отоплении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Англии произошел невиданный прорыв с заправками для электрокаров.

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Место
Великобритания
Тег
метро
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