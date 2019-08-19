В Англии произошел невиданный прорыв с заправками для электрокаров

В Англии количество зарядных станций для электромобилей превзошло число АЗС.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-пресс-службу Nissan. В Великобритании зарегистрировано примерно 9,3 тысячи зарядных станций, в то время как топливных автомобильных заправок – 8,4 тысячи. То есть зарядок для электрокаров на 1000 больше, чем для машин на топливе.

Зарядная инфраструктура Великобритании расширяется OBOZREVATEL

На фоне того, что количество топливных автозаправок в стране за последнее десятилетие почти не менялось, число электрозарядных станций выросло с нескольких сотен по состоянию на 2011 год до более чем девяти тысяч на август 2019 года.

Отмечается, что более 1,6 тысяч зарядок являются скоростными. Почти на всех станциях технического обслуживания (СТО) в Великобритании установлены зарядные станции, большинство из которых скоростные, говорится в сообщении.

Как ранее передавал OBOZREVATEL, немецкая компания Charge4Europe установит 100 тысяч новых зарядных пунктов для электрокаров к 2020 году в Европе и создаст новую общеевропейскую сети зарядных станций.

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