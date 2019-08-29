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/ Енергоефективність

У Лондоні придумали, як обігріти будинки за допомогою метро

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Влада Лондона вирішила використовувати тепло, яке виникає в тунелях підземки метрополітену на лінії Northern line, для обігріву житлових будинків в районі Іслігнтон.

Про це повідомляє The Guardian, відзначаючи, що ідея використовувати тепло від метро вже обговорювалася в різних країнах, проте тільки в Лондоні концепцію вирішили застосувати на практиці.

Нагадаємо, під час руху поїзда метро виділяються істотні обсяги тепла від двигунів, через освітлення і тертя коліс об рейки. Раніше надлишкове тепло виводилося назовні через вентиляцію, але тепер гаряче повітря подаватимуть в будинки, школи і т. д.

метрополітен Лондона

метрополітен Лондона

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"Половина енергії в Великобританії витрачається на опалення, через що шкідливі речовини потрапляють в атмосферу. Уряд поставив мету знизити кількість викидів до мінімуму протягом тридцяти років, а значить, нам потрібно шукати альтернативні джерела тепла на шляху до здорової екології", – заявив Тім Ротері, глава Асоціації децентралізованої енергетики.

Варто зазначити, що даний проект є частиною глобальної схеми "зеленої енергетики" Великобританії, призначеної для обігріву будинків з використанням тепла від заводів, електростанцій, річок і невикористовуваних стовбурів занедбаних шахт.

За оцінками адміністрації Лондона, наразі місто створює досить "технічного тепла", щоб задовольнити 38% потреб міста в опаленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Англії стався небачений прорив з заправками для електрокарів.

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Місце
Великобританія
Тег
метро
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