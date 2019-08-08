Крупнейший торговый центр Вены переходит на зеленую энергию: что это даст

Крупнейший торговый центр Вены “Донауцентрум” установит мощную солнечную станцию на крыше своего здания.

Электричества от солнечных панелей новой СЭС должно хватить для почти полного обеспечения потребности торговых площадей, сообщает Photovoltaik. Энергия будет вырабатываться и потребляться в одной локации, что логично, удобно и позволяет избежать потерь в сетях.

Согласно расчетам, СЭС будет производить 170 тысяч кВт*ч электроэнергии в год. Для этого за три года на площади в 6500 квадратных метров установят около 3500 солнечных панелей. Их общая мощность составит 1 МВт. Это внушительная цифра для одного здания. Для сравнения, в Украине пороговая мощность крышной солнечной электростанции для собственных нужд, установка которой не требует специального разрешения - 30 кВт.

Крупнейший ТЦ Вены переходит на "зеленую" энергию

Новое строительство отвечает “стратегии устойчивого развития” “Донауцентрум”. К ней наряду с двумя существующими в ТЦ гелиоколлекторными системами относится современная вентиляция с возвратом тепла и энергоэффективное освещение, позволяющее экономить электроэнергию. Кроме того, ТЦ оснащен датчиками с дистанционным управлением для учета потребления воды и света, при помощи которых можно отследить перерасход и оперативно отреагировать в случае необходимости.

Ранее OBOZREVATEL писал, что этой осенью в Дании откроют горнолыжный склон на крыше завода по утилизации мусора. А этим летом шведскому спортсмену разрешили протестировать склон.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram