Украина будет делать электроэнергию из тепла при добыче газа

Кабинет министров Украины согласовал привлечение “Укргаздобычей” (УГД) кредита от ЕБРР на 52 млн евро.

Об этом написал глава НАК “Нафтогаза” Андрей Коболев в соцсети. За деньги Европейского банка реконструкции и развития планируют смонтировать установку комплексной подготовки газа для утилизации сбросного тепла на действующем объекте “Укргаздобычи”.

Это даст возможность производить электроэнергию из тепла, вместо того, чтобы подогревать воздух. “Вместо "подогрева атмосферы" будем производить электроэнергию, – написал Коболев.

Побочным продуктом добычи газа будет генерация электричества

Решение ЕБРР на этот счет пока неизвестно. Следующий шаг - за советом директоров банка. Кроме установки подготовки газа, на кредитные деньги планируют закупить 10 установок для капитального ремонта скважин.

Как ранее передавал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" заявил, что разделение компании не является самым выгодным вариантом для государства как собственника. Так НАК отреагировали на предложение команды президента Владимира Зеленского разделить и продать по частям крупные государственные компании.

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