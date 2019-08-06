McDonald's ввели новшество ради спасения Земли: оно не помогло и разозлило посетителей

Бумажные соломинки для напитков, на которые перешли все рестораны сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Великобритании и Ирландии осенью 2018 года, не поддаются переработке.

Об этом сообщает BBC. В прошлом году британский McDonald's отказался от пластиковых трубочек, хотя те подлежали вторичной переработке. Этот шаг компания предприняла в поддержку зеленого движения. Вместо пластиковых соломинок стали использовать картонные, которые производят в Уэльсе.

Переход McDonald's на эко-трубочки столкнулся с проблемами

Однако выяснилось, что те растворялись еще до того, как клиенты успевали допить свой напиток. В этой связи пришлось уплотнить картонные трубочки. Но теперь их не принимают компании по переработке вторсырья из-за того, что они слишком плотные.

Сейчас McDonald's временно рекомендует выбрасывать эти трубочки вместе с обычным мусором. Посетители потребовали вернуть пластиковые соломинки обратно, они даже создали петицию, которую подписала 51 тысяча человек. В компании заявляют, что работают над поиском решения.

Для информации - в Великобритании сеть ресторанов использует 1,8 млн соломинок в день, поэтому переход на бумагу мог стать значительным шагом в сокращении одноразового использования пластика. Некоторые пластиковые изделия могут разлагаться сотни лет, если не будут переработаны.

В апреле 2018 года правительство Великобритании предложило ввести запрет на пластиковые соломинки и ватные палочки в Англии.

Джулиан Кирби из "Друзей Земли" сказал: "Слишком долго спор ведется о переработке отходов и о том, как бороться с отходами после их создания. Мы должны думать о том, как избежать образования отходов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в британской сети McDonald's были обнаружены опасные бактерии, способные вызвать тяжелые инфекционные заболевания. Речь шла об аппаратах, с помощью которых посетители делают заказ. Поскольку обычно их используют непосредственно перед приемом пищи, это увеличивает риск заболеть.

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