Биогаз - ключ к спасению планеты от климатических изменений, считают во Всемирной Биогазовой Ассоциации

Рост мирового рынка биогаза позволит на 13 % сократить вредные выбросы углекислого газа СО2 и частично закрыть потребность стран мира в природном газе. Биогаз - это “ключ” к предотвращению климатических изменений.

Об этом идет речь в докладе Всемирной Биогазовой Ассоциации (WBA), опубликованном 3 июля. По данным отчета WBA, в производстве биогаза заложен потенциал сокращения выбросов углекислого газа на 3,290 - 4,360 млн тонн в год. Эти цифры соизмеримы с 10-13% мирового объема выбросов СО2.

NREL

В отчете приводятся показатели работающих сегодня биогазовых мощностей (около 50 млн микроферментеров, 132 тыс. малых, средних и крупных биогазовых комплексов и 700 установок по переработке биогаза), которые по подсчетам Ассоциации вырабатывают около 87 ТВт*ч электроэнергии. Это составляет 1,6%-2,2% потенциала выработки электроэнергии мировой биогазовой промышленности. Это говорит о колоссальном потенциале роста биогазового направления в мире.

Объем биогазовой генерации может составлять до 14 000 тВт*ч в год, исходя из сырья, имеющегося в мире сегодня. Это соответствует 23-32% мирового потребления угля.

В мире ежегодно теряется 1,6 миллиарда тонн продовольствия, из которых можно было бы производить электроэнергию на биогазовых установках. 1,3 млрд тонн из них являются съедобными и 0,3 млрд тонн - несъедобными. При этом только менее чем 2% несъедобных пищевых продуктов сейчас используются для производства биогаза. Это означает, что мир на этом недополучает до 1100 КВт*ч электроэнергии и тепла в год.

Если бы весь имеющийся в мире навоз от существующего животноводства и птицеводства перерабатывали на биогазовых станциях, то объем произведенной электроэнергии мог бы достичь 3 800 ТВт*ч энергии в глобальном масштабе, утверждается в докладе. В случае же его обогащения до биометана, этого хватило бы для удовлетворения спроса на природный газ Китая и Индии вместе взятых.

Согласно отчету, стабильно получаемые сопутствующие продукты от выращивания таких сельскохозяйственных культур, как рис, пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, овес, рапс, сахарная свекла и сахарный тростник, могут генерировать до 3 920 ТВт*ч энергии. В пересчете на биометан это может удовлетворить совокупное потребление природного газа Японии и Китая.

В докладе также говорится о том, что если бы все имеющиеся мировые сточные воды обрабатывались биогазовыми установками, можно было бы получить до 300 ТВт*ч энергии. А преобразование в биометан удовлетворило бы потребности в природном газе страны размером с Украину.

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