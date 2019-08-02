Черное море на пороге экологической катастрофы: как спасти ситуацию

Черное море находится на пороге экологической катастрофы. В Евросоюзе уже давно бьют тревогу из-за ситуации. Последнее же исследование показало, что в нем в 2 раза больше пластиковых отходов, чем в Средиземном.

От мусора задыхается не только суша, но и море, а очистить его от пластика на сегодняшний день почти невозможно. Но выход есть. Какой - разбирался OBOZREVATEL.

Количество пластиковых отходов в Черном море в 2 раза больше, чем в Средиземном

В Черном море плавает в 2 раза больше твердых отходов, чем в Средиземном, сообщила делегация Европейского союза в Украине 29 июля на пресс-конференции в Одессе. OBOZREVATEL пообщался с одним из руководителей участников этого исследования.

На 1 кв. километр площади Черного моря приходится 90 мусорных предметов

На 1 кв. километр площади Черного моря приходится около 90 предметов мусора. Для сравнения, в Средиземном море этот показатель почти в 2 раза меньше - там их 50. К слову, в Мировом океане образуются целые гигантские плавучие свалки, сбиваемые течениями и вихрями. На планете таких самых крупных - шесть, по три на каждое полушарие.

Львиную долю морского хлама составляет пластиковая тара и упаковка – 83%бутылок, целлофановых пакетов, оберток от конфет. Пока оставляем за скобками химическое загрязнение и соединения, накапливающиеся в живых организмах – говорим о твердых неразлагающихся отходах.

Чисто там где…

Поговорка о том, что чисто там, где не сорят, не эффективна для Украины. Но именно это и критично. Потому что какие бы штрафы не назначали нам за выбрасывание мусора в неположенном месте – это не избавляет нас от него ни на обочинах и тротуарах, ни в водоемах. Законы, которые штрафуют за незаконное загрязнение, работают слабо, судя по описанным выше фактам, а так же по тому, что мы видим вокруг себя каждый день - достаточно оглянуться (см. фото ниже). Последнюю парламентскую инициативу об увеличении в 10 раз штрафа за выброшенный окурок, народные депутаты этой каденции поддержать не успели.

Фото сделано на одной из остановок недалеко от редакции "Обозреватель"

Очевидно, не сорить мы пока не умеем. А именно это могло бы решить проблему в части профилактики загрязнения, рассказал корреспонденту OBOZREVATEL Евгений Дикий, кандидат биологических наук, морской биолог, директор Национального антарктического научного института, старший научный сотрудник центра экологии моря, руководитель группы морской микробиологии в исследовании ЕС – результаты которого наделали столько шума в прессе.

По авторитетному мнению ученого, из практических мер только профилактика засорения неразлагающимися твердыми отходами будет иметь результат. Речь идет о снижении потребления пластика. Для этого необходимо экономически стимулировать отказ от его использования.

Потому что выловить уже плавающий в открытом море пластик, массово и эффективно, сегодня невозможно. В мире нет такого успешного опыта. В портовых прибрежных акваториях – да, но не в открытом море.

Что делать Украине, чтобы минимизировать последствия:

Повысить штрафы за несанкционированное выбрасывание мусора

Ввести безотказные меры по взысканию этих штрафов

Экономически стимулировать отказ от использование пластиковых пакетов, посуды, бутылок

Внедрять сортировку и переработку мусора

Разъяснять людям последствия легкомысленного отношения к пластику

Студент из Нидерландов предпринял попытку очистить океан, но не все вышло как было задумано

Сколь бы обнадеживающим ни выглядел прогремевший в 2016 году проект нидерландского студента по очистке океана от мусора Ocean Cleanup, о котором сообщал OBOZREVATEL, он не выдержал нагрузки волн и течений и вскоре сломался.

Напомним, автор проекта, студент из Нидерландов Боян Слот, разработал систему Ocean Cleanup System, которая, как ожидалось, должна была полностью очистить морские воды от мусора всего за несколько лет. Запуску предшествовало 5 лет исследований и разработок. Установка представляет собой сложную систему плавучих судов, сетей-уловителей и прочего оборудования. Она должна собирать до 55 тонн в год – не много по сравнению с общим мировым количеством, но уже это было бы достижением, потому что послужило бы успешным началом.

Система Ocean Cleanup почти подобралась к полному решению глобальной проблемы пластиковых отходов в океане

Однако не все пошло по плану. Слот тогда сказал, что его цель состоит в том, чтобы в один прекрасный день задействовать 60 таких систем и добиться, чтобы сократить количество пластика в океанах минимум на 90% к 2040 году.

Взгляд исследователя

На сегодня ни одна из попыток реализовать подобный проект, который бы работал эффективно в открытом море, успехом не увенчалась. Другое дело - в портовых прибрежных акваториях, подчеркнул эксперт, но не в открытом море.

“Этот проект – не единственный в мире, и запрос настолько сильный, что в конце концов кто-то обязательно его реализует, –отметил Евгений Дикий, – но пока ни одного успешно реализованного нет”.

Поэтому нам остается только снижать потребление пластика. Со стороны государства нужны законы, экономическое стимулирование снижения использования одноразовых пакетов, бутылок и тары из неразлагающегося пластика. “Это непростая задача, но она решаемая, в отличие от химических продуктов, предметов фармакологии и косметики. Поэтому пока усилия сконцентрируем на пластике”, – пояснил ученый.

Финансовый вопрос по прежнему стоит очень остро. Например, упомянутое исследование проводилось за деньги Европейского союза. Кстати, как сказал Дикий изданию OBOZREVATEL, до этого проекта система экологического мониторинга в Украине никак не финансировалась государством со времен Советского Союза, а та, что была, давно развалилась. Поэтому сейчас приходится создавать систему экологического мониторингас нуля.

Спонсорское финансирование ЕС продлили еще на полтора года, поделился с нами ученый, и это хорошие новости. За это время государство должно ввести собственную программу финансирования мониторинга вод, в том числе и Черного моря. Но это не отвечает на вопрос о том, каким образом решать проблему с мусором, уже плавающим в море.

Украина в цифрах: ТОП-6 фактов о загрязнении

90 - предметов мусора приходится на 1 км2 Черного моря

83% - доля пластика в твердых отходах в Черном море

50 - единиц мусора в час приплывает в Черное море по рекам

9 - место Украины в рейтинге стран по темпам замусоривания

2 - во столько раз Черное море опережает Средиземное по пластику

1,5 года – на сколько продлено финансирование ЕС экомониторинга в Украине

Лишний раз не взять пластиковую тару лично – это тот минимум, который под силу каждому гражданину планеты Земля. Но вопрос пластикового мусора глобален настолько, что для его полного решения нужны системные меры, столь же масштабные, как сама проблема.

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