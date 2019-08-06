McDonald's запровадили нововведення заради порятунку Землі, воно не допомогло і розлютило відвідувачів

Паперові соломинки для напоїв, на які перейшли всі ресторани мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Великобританії і Ірландії восени 2018 року, не піддаються переробці.

Про це повідомляє BBC. У минулому році британський McDonald's відмовився від пластикових трубочок, хоча ті підлягали вторинній переробці. Цей крок компанія зробила на підтримку зеленого руху. Замість пластикових соломинок стали використовувати картонні, які виробляють в Уельсі.

Перехід McDonald's на еко-трубочки зіткнувся з проблемами

Однак з'ясувалося, що ті розчинялися ще до того, як клієнти встигали допити свій напій. У зв'язку з цим довелося ущільнити картонні трубочки. Але тепер їх не приймають компанії з переробки вторсировини через те, що вони занадто щільні.

Зараз McDonald's тимчасово рекомендує викидати ці трубочки разом зі звичайним сміттям. Відвідувачі зажадали повернути пластикові соломинки назад, вони навіть створили петицію, яку підписала 51 тис осіб. У компанії заявляють, що працюють над пошуком рішення.

Для інформації - у Великобританії мережа ресторанів використовує 1,8 млн соломинок в день, тому перехід на папір міг стати значним кроком в скороченні одноразового використання пластику. Деякі пластикові вироби можуть розкладатися сотні років, якщо не будуть перероблені.

У квітні 2018 року уряд Великобританії запропонував ввести заборону на пластикові соломинки і ватяні палички в Англії.

Джуліан Кірбі з "Друзів Землі" сказав: "Занадто довго суперечка ведеться про переробку відходів і про те, як боротися з відходами після їх створення. Ми повинні думати про те, як уникнути утворення відходів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в британській мережі McDonald's були виявлені небезпечні бактерії, здатні викликати важкі інфекційні захворювання. Йшлося про апарати, за допомогою яких відвідувачі роблять замовлення. Оскільки зазвичай їх використовують безпосередньо перед прийомом їжі, це збільшує ризик захворіти.

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