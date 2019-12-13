Жесткие нормы экологии и перестройка экономики: Европа огласила план развития

Лидеры стран-участниц Европейского союза подписали соглашение о достижении климатической нейтральности (деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов) к 2050 году.

Об этом сообщает Reuters. При этом из так называемого "зеленого соглашения" была исключена Польша, которая заявила о намерении двигаться к поставленной цели "в собственном темпе".

Накануне подписания соглашения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ЕС по защите климата. В ближайшие годы на нее будет выделено в общей сложности 100 млрд евро, а до 2030 года – один триллион евро.

Согласно планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена, для чего будет запущено порядка 50 различных программ. Европейской промышленности придется в будущем следовать жестким экологическим нормам.

Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Детали программы будут представлены лишь в 2020-2021 годах, указала фон дер Ляйен.

По итогам переговоров при подписании "зеленого соглашения" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявил, что переговоры были "очень сложными". По словам политика, его стране нужен свой собственный темп для достижения климатической нейтральности.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС учли позицию Польши, которая требует больше времени для адаптации из-за существенной зависимости от угля. О выходе из соглашения заявили также представители Чехии и Венгрии, но они получили гарантии, что ядерная энергия будет признана ЕС одним из способов сокращения парниковых газов.

При этом канцлер Германи Ангела Меркель заявила, что довольна результатом. По ее словам, существующее соглашение является "большим прогрессом" в отношении между странами.

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