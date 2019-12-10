"Крупнейший источник": Европе предсказали неожиданный перелом на рынке энергетики

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), ветроэнергетика станет крупнейшим поставщиком электричества в Европейском союзе к 2027 году.
Об этом сообщает "Деловая столица". При этом издание отмечает, что в 2018-м году ветровые электростанции выработали 14% европейской электроэнергии.
Поле ветрогенераторов
reselite.de
"Европа по ряду причин отдает предпочтение использованию энергии ветра. Среди стран Европы по величине установленной мощности ветроэнергетики в 2023 году с большим отрывом уходит вперед Германия (71,6 ГВт), в тройке лидеров также Испания (32,2 ГВт) и Великобритания (29,4 ГВт)", – отмечает издание.
При этом, согласно прогнозу Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope, которая опубликовала прогноз развития отрасли до 2023 года включительно, офшорная ветроэнергетика Европы за пять лет вырастет в два раза – на 18,2 ГВт. 35% этого прироста придётся на Великобританию (6,4 ГВт), за которой следуют Нидерланды и Германия.
Ассоциация пишет, что в течение пятилетнего периода ежегодно может вводиться от 13 ГВт до 22 ГВт. В предшествующие пять лет в среднем вводилось менее 15 ГВт в год, так что даже по самому пессимистичному прогнозу объёмы ветроэнергетики с 2019 по 2023 год существенно вырастут.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как компания GE Renewable Energy установила в порту Роттердама прототип самого большого в мире ветрогенератора Haliade-X мощностью 12 МВт.
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