Деградация и загрязнения: Европе предсказали социальные бедствия из-за ископаемой энергии

Из-за того, что 90% потребностей энергии Европы покрывается за счет ископаемого топлива, возникают изменения климата, которые негативно влияют на благополучие бедных слоев населения.

Об этом говорится в докладе Программы развития ООН, сообщает "УНН". Также в отчете подчеркивается, что порядка 30% земельных угодий региона подверглись деградации.

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"Уровень жизни в странах Европы и Центральной Азии сегодня выше, чем когда-либо в истории. Однако, последствия изменения климата и стремительное развитие технологий мешают бороться с неравенством и могут способствовать расслоению общества", – говорится в докладе.

Исследователи также отмечают возникновение новых форм неравенства из-за ограниченного доступа населения к технологиям и образованию. Кроме того, существенное влияние на жизнь бедных слоев населения оказывают последствия изменения климата, подчеркивается в отчете.

"Сокращение среднего класса, высокий уровень неформальной занятости, недостаточная социальная защищенность, отток молодежи и квалифицированной рабочей силы, неравенство перед законом – эти проблемы являются существенным для стран Европы и Центральной Азии", – говорится в докладе.

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