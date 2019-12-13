Жорсткі норми екології та перебудова економіки: Європа оголосила план розвитку

Лідери країн-учасниць Європейського союзу підписали угоду про досягнення кліматичної нейтральності (діяльності з нульовими викидами парникових газів) до 2050 року.

Про це повідомляє Reuters. Водночас із так званої "зеленої угоди" була виключена Польща, яка заявила про намір рухатися до поставленої мети "у власному темпі".

Напередодні підписання угоди глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ЄС щодо захисту клімату. Найближчими роками на неї буде виділено загалом 100 млрд євро, а до 2030 року – один трильйон євро.

Згідно з планами Брюсселя, європейська економіка має бути повністю перебудована, для чого буде запущено майже 50 різних програм. Європейській промисловості доведеться в майбутньому дотримуватися жорстких екологічних норм.

Крім того, Єврокомісія має намір розширити систему торгівлі квотами на викиди парникових газів. Деталі програми будуть представлені лише в 2020-2021 роках, вказала фон дер Ляєн.

За підсумками переговорів під час підписання "зеленої угоди" прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій, заявив, що перемовини були "дуже складними". За словами політика, його країні потрібен свій власний темп для досягнення кліматичної нейтральності.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС врахували позицію Польщі, яка вимагає більше часу для адаптації через істотну залежність від вугілля. Про вихід із угоди заявили також представники Чехії та Угорщини, але вони отримали гарантії, що ядерна енергія буде визнана ЄС одним із способів скорочення парникових газів.

За таких обставин канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що задоволена результатом. За її словами, чинна угода є "великим прогресом" у відносинах між країнами.

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