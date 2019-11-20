В США закрыли самую большую угольную электростанцию: фото

В США объявили о закрытии крупнейшей на Западе страны угольной теплоэлектростанции Навахо мощностью 2250 МВт. Предприятие проработало на рынке более 45 лет.

Об этом сообщила компания Salt River Project, которая является владельцем объекта, пишет USA Today. Отметим, что шахта, которая снабжала завод сырьем, закрылась в августе, и лишь сейчас станция сожгла последние запасы угля.

Угольная теплоэлектростанция Навахо publicbroadcasting.net

"Закрытие завода было трудным, но необходимым решением, основанным на экономике. Цены на природный газ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, становятся намного более конкурентоспособными по стоимости", – заявил генеральный директор компании Salt River Project Майк Хаммел.

Решение о закрытии было принято после нескольких лет обсуждений и попыток оптимизировать экономическую модель работы завода при необходимости соответствовать экологическим нормам качества воздуха. На предприятии работало порядка 750 человек, причем все они были коренными американцами из племен хопи и навахо.

"Это начало новой эры для народа навахо и штата Аризона. Времена меняются, и развитие энергетики меняется – спрос на энергию на основе угля падает не только в нашем регионе, но и по всей стране. Нам нужно меняться, используя возможности возобновляемых источников энергии. Сейчас мы планируем стать лидером в области "зеленой" энергетики", – заявил президент племени навахо Джонатан Нез.

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