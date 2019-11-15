Неожиданная угроза: ученые обнаружили новую опасность угольных шахт

Угольные шахты выбрасывают в атмосферу миллионы тонн метана, который может вызвать глобальный климатический кризис быстрее, чем бензиновый транспорт.

Об этом пишет The Бабель. Издание отмечает, что крупнейшим источником выбросов с угольных шахт является Китай.

Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что количество метана, попадающего в атмосферу с новых и закрытых угольных шахт, в прошлом году могло составить почти 40 млн тонн. Мощный парниковый газ вызывает серьезное беспокойство ученых-климатологов, поскольку он имеет гораздо более сильное влияние на глобальные температуры, чем углекислый газ.

По оценкам МЭА, одна тонна метана – это климатический эквивалент 30 тонн углекислого газа. МЭА обнародовало эти шокирующие результаты исследований в том же отчете, где сообщается, что выбросы углерода от мировой энергетической отрасли достигли нового рекорда в 2018 году, несмотря на бум возобновляемой энергетики в последние годы.

Эксперт аналитического центра Sandbag Дэйв Джонс заявил, что отчет доказывает – глобальная угольная промышленность "является даже более загрязняющей, чем мы думали", и ее следует более жестко урегулировать.

Крупнейшим источником выбросов с угольных шахт является Китай, на территории которого находится огромное количество угольных шахт, причем многие из них достигают глубины более 100 м.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Германии за 6 месяцев впервые произвели больше электроэнергии из "зеленых" источников, чем выработала атомная и угольная генерация вместе взятые.

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