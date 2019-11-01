Крупнейшую угольную электростанцию взорвали: появилось эффектное видео

В Шотландии при помощи направленного взрыва уничтожили часть здания последней угольной электростанции Longannet, которая в свое время была самой крупной в Европе.

Об этом сообщает BBC. Несмотря на то, что взрыв уничтожил часть стен здания, демонтаж еще далек от завершения и продлится в течение нескольких месяцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Угольная электростанция Longannet до демонтажа powerstations.uk

Взрыв уничтожил часть машинного зала и снес основной массив стен. В дальнейшем демонтажникам придется потратить несколько месяцев на расчистку территории от обвалившихся конструкций. Процесс демонтажа станции начался в 2016 году и взрывы на ее территории производились в течение всего 2018 года.

Процесс демонтажа станции Longannet bbc.com

Отметим, что угольная электростанция Longannet после открытия в 1970 году была крупнейшей станцией в Европе. Ее мощность составляла 2,4 МВт.

Однако в 2016 году станцию решили закрыть из-за давления экологов и экономического кризиса. При этом владеющая станцией компания ScottishPower стала первой британской энергетической компанией, которая полностью перешла на ветроэнергетику.

Процесс демонтажа станции Longannet bbc.com

Электростанция сжигала в год 4,5 млн тонн угля и была среди первых десятков в рейтингах "самые вредные предприятия Европы". При этом в самой Шотландии станция производила пятую часть всех вредных выбросов в атмосферу.

В правительстве страны заявили. что планируют к 2020 году полностью перейти на "зеленую" энергетику. Сейчас на долю Шотландии приходится треть мощностей всей британской сети возобновляемых источников энергии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Шотландии ветровые электростанции всего за полгода выработали столько электроэнергии, которая вдвое бы покрыла потребности всех домохозяйств в стране.

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