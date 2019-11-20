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20 листопада • оновлено в 16:22
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У США закрили найбільшу вугільну електростанцію: фото

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У США оголосили про закриття найбільшої на Заході країни вугільної теплоелектростанції Навахо потужністю 2250 МВт. Підприємство пропрацювало на ринку понад 45 років.

Про це повідомила компанія Salt River Project, яка є власником об'єкта, пише USA Today. Зазначимо, що шахта, яка постачала завод сировиною, закрилася у серпні, і лише зараз станція спалила останні запаси вугілля.

Вугільна теплоелектростанція Навахо

Вугільна теплоелектростанція Навахо

publicbroadcasting.net

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"Закриття заводу було важким, але необхідним рішенням, заснованим на економіці. Ціни на природний газ і поновлювані джерела, як-от сонячну енергію, стають значно більш конкурентоспроможними за вартістю", – заявив генеральний директор компанії Salt River Project Майк Хаммел.

Рішення про закриття було ухвалене після декількох років обговорень і спроб оптимізувати економічну модель роботи заводу за необхідності відповідати екологічним нормам якості повітря. На підприємстві працювало майже 750 осіб, причому всі вони були корінними американцями з племен хопі й навахо.

"Це початок нової ери для народу навахо і штату Арізона. Часи змінюються, і розвиток енергетики змінюється – попит на енергію на основі вугілля падає не тільки в нашому регіоні, а й в усій країні. Нам потрібно змінюватися, використовуючи можливості відновлюваних джерел енергії. Зараз ми плануємо стати лідерами в області "зеленої" енергетики", – заявив президент племені навахо Джонатан Нез.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Місце
США
Теги
Green Oboz Альтернативна енергетика відновлювальна енергія Екологія
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