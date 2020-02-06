В Україні заборонять пластикові пакети: чого чекати в майбутньому

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування підтримав у другому читанні закон №2051-1 про заборону пластикових пакетів з 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища. Представники комітету підкреслюють, що закон є надзвичайно важливою для країни ініціативою.

menr.gov.ua

Новини В Україні хочуть заборонити безкоштовну роздачу пластикових пакетів

"Можуть бути різні думки стосовно " аборонити або дозволити", але відмова від екологічно шкідливих рішень – це те, що нас характеризує як цивілізовану країну", – заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель. За словами чиновника, для запуску необхідної кількості об'єктів переробки відходів уряду України потрібно не менше 2-3 років.

"На той час ми максимально повинні запобігти утворенню відходів. Адже пластикові пакети, трубочки, одноразовий посуд і т.д. – все це пластик, без якого ми можемо комфортно жити. Перший пріоритет поводження з відходами – запобігти їх створенню. Давайте більше любити себе, своє здоров'я і наше довкілля і відмовимося від 20-хвилинного комфорту перенести продукти додому в пластиковому пакеті", – підкреслив міністр.

Оржель також звернув увагу на заборону, під яку завдяки закону потрапить використання оксопакетів, що розкладаються.

"Головна проблема такого пластика в тому, що домішки в ньому сприяють розкладанню пакета на мікропластік, який з легкістю потрапляє в навколишнє середовище, воду, їжу. Як результат – ми самі його споживаємо. Тому цей вид матеріалу також необхідно терміново заборонити", – висловив впевненість чиновник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що 12 листопада фракція "Слуга народу", яка формує монобольшість парламенту, підтримала в першому читанні законопроект №2051-1, який встановлює заборону на використання пластикових пакетів з 2020 року.

Згідно з документом, з 1 січня 2020 року в Україні вводиться заборона на використання пластикових пакетів товщиною до 50 мікрометрів з 1 січня 2022 року. За порушення закону передбачається штраф до 3,5 тис. грн. За повторне порушення протягом трьох років – майже 9 тис. грн.

Автори документа вважають, що після введення заборони в кафе і супермаркетах перестануть використовувати надлегкі і легкі пластикові пакети. Тако передбачається заборонити пропонувати покупцям купувати такі пакети.

Найцікавіші та найактуальніші новини про "зелену" енергетику - в телеграм-каналі GreenOboz