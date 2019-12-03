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3 декабря • обновлено в 14:12
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Жуткая смерть: в Шотландии нашли кашалота со смертельным "грузом" в желудке

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В Шотландии около острова Харрис нашли труп кашалота, в желудке которого обнаружили 100-килограммовый шар с мусором из пластика и рыболовецких отходов.

Об этом сообщил BBC. Издание отмечает, что в останках животного также нашли рыболовные снасти, веревки, упаковочные ленты, сумки и пластиковые стаканчики.

Жуткая смерть: в Шотландии нашли кашалота со смертельным "грузом" в желудке

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Местные жители, которые нашли погибшего кашалота на пляже, считают, что результаты вскрытия животного свидетельствуют об обострении проблемы загрязнения океана. При этом эксперты отметили, что пока неясно, какие факторы повлияли на гибель кашалота.

Члены шотландской организации Smass, что исследует гибель китов и дельфинов, провели вскрытие кашалота и попытались установить причину его гибели.

"Животное было не в самом плохом состоянии, хотя количество мусора внутри его желудка могло стать фактором, из-за которого кашалот выбросился на берег. Мы не смогли найти доказательства того, что мусор привел к непроходимости кишечника, однако такое количество пластика в желудке должно было привести к нарушению пищеварения", – сообщили в организации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как международный проект Ocean Cleanup создал автономную плавучую установку для сбора океанического мусора.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Шотландия
Тег
Экология
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