Страшна смерть: у Шотландії знайшли кашалота зі смертельним "вантажем" у шлунку

У Шотландії біля острова Гарріс знайшли труп кашалота, у шлунку якого виявили 100-кілограмову кулю зі сміттям із пластику та риболовецьких відходів.

Про це повідомляє BBC. Видання зазначає, що в рештках тварини також перебували рибальські снасті, мотузки, пакувальні стрічки, сумки й пластикові горнятка.

Місцеві жителі, які зробили моторошну знахідку, вважають, що результати розтину тварини свідчать про загострення проблеми забруднення океану. Водночас у експерти зауважили, що поки невідомо, які фактори обірвали життя кашалота

Члени шотландської організації Smass, що досліджує загибель китів і дельфінів, провели розтин кашалота й спробували встановити причину його смерті.

"Тварина була не в найгіршому стані, хоча кількість сміття всередині його шлунку могла стати чинником, через який кашалот викинувся на берег. Ми не змогли знайти докази того, що сміття призвело до непрохідності кишечника, проте така кількість пластику в шлунку мала спричинити до порушення травлення", – повідомили в організації.

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