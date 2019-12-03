Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Екологія

Страшна смерть: у Шотландії знайшли кашалота зі смертельним "вантажем" у шлунку

Читати матеріал російською

У Шотландії біля острова Гарріс знайшли труп кашалота, у шлунку якого виявили 100-кілограмову кулю зі сміттям із пластику та риболовецьких відходів.

Про це повідомляє BBC. Видання зазначає, що в рештках тварини також перебували рибальські снасті, мотузки, пакувальні стрічки, сумки й пластикові горнятка.

Страшна смерть: у Шотландії знайшли кашалота зі смертельним "вантажем" у шлунку

Новини
Подорож гігантських островів сміття в океані: NASA показало страхітливу картину – відео

Місцеві жителі, які зробили моторошну знахідку, вважають, що результати розтину тварини свідчать про загострення проблеми забруднення океану. Водночас у експерти зауважили, що поки невідомо, які фактори обірвали життя кашалота

Члени шотландської організації Smass, що досліджує загибель китів і дельфінів, провели розтин кашалота й спробували встановити причину його смерті.

"Тварина була не в найгіршому стані, хоча кількість сміття всередині його шлунку могла стати чинником, через який кашалот викинувся на берег. Ми не змогли знайти докази того, що сміття призвело до непрохідності кишечника, проте така кількість пластику в шлунку мала спричинити до порушення травлення", – повідомили в організації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як міжнародний проєкт Ocean Cleanup створив автономну плавучу установку для збору океанічного сміття.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Алекс Шухарт
Місце
Шотландія
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги