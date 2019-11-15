Путешествие гигантских островов мусора в океане: NASA показало пугающую картину – видео

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало процесс создания и роста Большого мусорного пятна в Тихом океане.

Визуализацию создали при помощи специальных буев, которые запускали в океан для отслеживания перемещения мусорных массивов, говорится в видео World Economic Forum на YouTube. Благодаря этому методу удалось наглядно увидеть многолетний процесс происхождения мусорных "островов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дрейфующий в океане мусорный "островок" mashable.com

На данный момент Большое тихоокеанское мусорное пятно, расположенное в Тихом океане между побережьем Калифорнии и Гавайскими островами, занимает площадь в 2,1 млн кв. км, что по размерам соответствует Гренландии. При этом в 2015 году мусор занимал лишь 1,6 млн кв. км.

Однако на видео видно, как в океане растут новые "острова". Процесс их "эволюции" удалось отследить благодаря установленным компанией NOAA буям с датчиками геолокации.

Ученые отмечают, что практически наполовину пятно состоит из элементов рыболовных сетей. Благодаря исследованиям также удалось выяснить, что накопление пластика в мусорном пятне происходит быстрее, чем если бы новый мусор появлялся только за счет океанских течений.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Швеция достигла уровня 99% переработки бытовых отходов, из-за чего на свалки отправляется менее 1% мусора.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!