Плавучий робот Interceptor начал охотиться за мусором в океане: видео

Международный проект Ocean Cleanup создал автономную плавучую установку для сбора океанического мусора в Малайзии и Индонезии под названием Interceptor.

Об этом сообщает пресс-служба организации. По словам инженеров, их разработка будет также отлавливать мусор в реках до его попадания в океаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

theoceancleanup.com

Первые пробные версии плавучего сборщика мусора занимаются сбором отходов в реках Азии. В дальнейшем установку планируют использовать для уничтожения Большого тихоокеанского мусорного пятна.

В 2015 году экологи выяснили, что больше всего Тихий океан загрязняют азиатские реки. После дополнительных исследований стало ясно, что 80% пластика в океаны сбрасывает тысяча рек. Для того, чтобы устранять мусор до его попадания в океан, инженеры создали Interceptor.

Сборщик мусора представляет из себя катамаран с плавучим барьером, с помощью которого пластиковый мусор автоматически направляется к специальному отверстию в корпусе судна. Барьер перекрывает часть русла, не создавая препятствий для навигации и перемещения речных обитателей.

theoceancleanup.com

Собранный мусор попадает на конвейер, который складирует отходы в расположенные на борту мусорные контейнеры, оснащенные сенсорами. Когда контейнеры заполняются, местный оператор по обращению с отходами получает сигнал о необходимости вывоза накопившегося мусора.

Interceptor работает круглосуточно благодаря наличию солнечных панелей. Устройство в среднем способно собирать 50 тонн мусора.

Ocean Cleanup планирует оснастить устройствами 1000 наиболее загрязненных рек планеты к 2025 году. По словам основателя Ocean Cleanup Бояна Слата, для очистки океанов от пластика нужно объединять уборку существующего мусора и предотвращать попадание новых отходов.

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