Точка невозврата: тропические леса начали отравлять атмосферу

Отдельные регионы тропических лесов Амазонии в Южной Америке, которые считаются основными защитниками планеты от изменения климата, начали выбрасывать СО2 в атмосферу.

Об этом пишет RFI со ссылкой на исследование Национальной академии наук США. По мнению исследователей, перемены произошли из-за деятельности человечества.

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Ученые использовали спутниковую технологию для измерения и анализа выбросов, которые вызваны деградацией и вырубкой лесов. Выяснилось, что так называемые "первозданные земли", которые находятся под охраной, выбрасывают почти 500 млн СО2.

Однако исследование также выявило, что подавляющее большинство углерода поступает из незащищенных законом о запрете вырубки частей Амазонии. Незаконная деятельность подвергает опасности защищенные земли, особенно по мере роста мирового спроса на минералы, топливо и товары, отмечает издание.

"Последние 15 или 20 лет жители Амазонии активно противодействовали тем, кто хочет очистить землю для скота или иного использования. Когда люди получили такое право от правительства или другие виды поддержки, они смогли довольно эффективно избежать вырубки лесов", – заявил эксперт по вопросам лесов и охраны Дэвид Каймовиц.

Однако в течение последних нескольких лет эта поддержка уменьшается вместе с растущей угрозой возникновения лесных пожаров. В связи с этим авторы исследования отметили важность и необходимость принятия законов по защите леса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что изменения в климате из-за использования ископаемых ресурсов абсолютно очевидны и проявляются в разных точках земного шара.

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