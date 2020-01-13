"Настоящий ад": ученые предупредили человечество о грядущем коллапсе

Согласно исследованиям ученых, эпоха глобальных климатических катастроф может наступить уже в 2030 году. По данным климатологов, уже через 10 лет на планете "начнется настоящий ад".

Об этом говорится в статье издание "Хайтек". Волны небывалой жары проникают все дальше на север Европы, а небывалые пожары уничтожают леса в Сибири, Бразилии и Австралии, отмечают авторы.

Иллюстрация businessinsider.com

Согласно оптимистичной оценке, в ближайшие годы температура может подняться на 1,5°C, что сделает экстремальную погоду новой нормой. При этом новые модели предсказывают рост температур на катастрофические 5-7°C.

"Уже сейчас ледники Гренландии и Западной Антарктиды тают в несколько раз быстрее нормы. Начал разрушаться и Восточноантарктический ледовый щит, который казался неуязвимым к изменениям климата. Эксперты ООН предупреждают, что к концу века океаны поднимутся на 1,2 м. Кроме того, усилится частота и скорость штормов и ураганов", – подчеркивает издание.

Согласно прогнозам, в итоге некоторые города и страны прекратят свое существование, а 600-700 млн человек придется переселять. Нетрудно представить, что это приведет к масштабному миграционному кризису. В более отдаленной перспективе таяние льдов Антарктиды и Гренландии приведет к росту уровня моря минимум на 20 м.

"Ученые предупреждают: времени предотвратить климатическую катастрофу почти не остается. Возможно, его даже меньше, чем нам кажется. Дело в том, что в системе мирового климата есть "точки невозврата", после пересечения которых процесс потепления начинает развиваться автоматически. Многие из них, человечество уже прошло", – напоминают авторы.

Климатологи подчеркивают, что тропические леса могли бы сдержать худшие последствия потепления, однако большинство из них сильно нарушены человеком. В результате они сами становятся жертвой климатических изменений.

Ранее OBOZREVATEL писал, что изменения в климате из-за использования ископаемых ресурсов абсолютно очевидны и проявляются в разных точках земного шара.

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