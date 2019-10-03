"Природа не выдерживает!" Эколог забил тревогу из-за состояния планеты

По мнению экологов, изменения в климате из-за использования ископаемых ресурсов абсолютно очевидны и проявляются в разных точках земного шара, от российской Сибири до Африки.

Об этом заявил экс-депутат парламента Эстонии, эксперт по энергетике и окружающей среде Марек Страндберг в рамках международной акции "Пятница для будущего", которая прошла по всей планете, передает изданию "Sputnik Эстония".

Марек Страндберг teatritasku.ee

"Активность людей настолько интенсивная, что природная система больше их не выдерживает", — заявил Страндберг.

По его словам, необходимо отказаться от использования технологий, основанных на улеводородах. С этой целью он и прочие эко-активисты проводят пикеты, которые должны убедить Центральные банки и правительства стран мира изменить общемировую климатическую политику. Одновременно эксперт отмечает, что западная промышленность к изменениям готова.

"Биотопливо, к примеру, — это мертвый путь, не будущее, а лишь ответвление. В действительности мы должны использовать в больших количествах чистые потоки энергии — солнца, ветра. Может, через несколько лет появятся и новые ядерные реакторы. А также водород и водородные соединения — за ними будущее, и мы можем и должны уже сейчас сделать первые шаги", — подчеркнул Страндберг.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг, юная экоактивистка из Швеции, разгромила мировых лидеров в ООН во время эмоциональной речи, посвященной климатическому кризису.

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