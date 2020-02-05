Точка неповернення: тропічні ліси почали отруювати атмосферу

Окремі регіони тропічних лісів Амазонії в Південній Америці, які вважаються основними захисниками планети від зміни клімату, почали викидати СО2 в атмосферу.

Про це пише RFI з посиланням на дослідження Національної академії наук США. На думку дослідників, зміни відбулися через діяльність людства.

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Вчені використовували супутникову технологію для вимірювання і аналізу викидів, які викликані деградацією і вирубкою лісів. З'ясувалося, що так звані "первозданні землі", які знаходяться під охороною, викидають майже 500 млн СО2.

Однак дослідження також виявило, що переважна більшість вуглецю надходить з незахищених законом про заборону вирубки частин Амазонії. Незаконна діяльність наражає на небезпеку захищені землі, особливо в міру зростання світового попиту на мінерали, паливо і товари, зазначає видання.

"Останні 15 або 20 років жителі Амазонії активно протидіяли тим, хто хоче очистити землю для худоби чи іншого використання. Коли люди отримали таке право від уряду або інші види підтримки, вони змогли досить ефективно уникнути вирубки лісів", – заявив експерт з питань лісів і охорони Девід Каймовіц.

Однак протягом останніх кількох років ця підтримка зменшується разом зі зростаючою загрозою виникнення лісових пожеж. У зв'язку з цим автори дослідження відзначили важливість і необхідність прийняття законів щодо захисту лісу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зміни в кліматі через використання викопних ресурсів абсолютно очевидні і виявляються в різних точках земної кулі.

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