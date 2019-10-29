Плавучий робот Interceptor почав полювати за сміттям у океані: відео

Міжнародний проєкт Ocean Cleanup створив автономну плавучу установку для збору океанічного сміття в Малайзії та Індонезії під назвою Interceptor.

Про це повідомляє пресслужба організації. За словами інженерів, їхня розробка буде також відловлювати сміття в річках до його попадання в океани (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

theoceancleanup.com

Перші пробні версії новинки займаються збором відходів у річках Азії. Надалі установку планують використовувати для знищення Великої тихоокеанської сміттєвої плями.

У 2015 році екологи з'ясували, що найбільше Тихий океан забруднюють азіатські річки. Після додаткових досліджень стало зрозуміло, що 80% пластику в океани скидає тисяча річок. Для того, щоб усувати забруднення до його попадання в океан, інженери створили Interceptor.

Збирач являє собою катамаран із плавучим бар'єром, за допомогою якого пластикові відходи автоматично направляються до спеціального отвору в корпусі судна. Бар'єр перекриває частину русла, не створюючи перешкод для навігації і переміщення річкових мешканців.

theoceancleanup.com

Зібране сміття потрапляє на конвеєр, який складує його в розташовані на борту контейнери, оснащені сенсорами. Коли ті заповнюються, місцевий оператор отримує сигнал про необхідність вивезення відходів.

Interceptor працює цілодобово завдяки наявності сонячних панелей. Пристрій в середньому здатен зібрати 50 тонн сміття.

Планується оснастити винаходом тисячу найбільш забруднених річок планети до 2025 року. За словами засновника Ocean Cleanup Бояна Слата, для очищення океанів від пластику потрібно прибирати сміття, що існує, та запобігати попаданню нових відходів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як випускниця британського Університету Сассекса створила з водоростей і відходів рибної промисловості біопластик, що розкладається за кілька тижнів.

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