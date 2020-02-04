Ученые сравнили количество смертей от курения и загрязнения воздуха

Вредные вещества, которые содержатся в загрязненном воздухе, ежегодно "убивают" большее количество людей, чем курение, уверены исследователи из Германии.

Об этом говорится в исследовании Университетской клиники Майнца, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Согласно сообщению, ученые сравнивали вред от химических веществ и вред от курения, как пассивного, так и активного.

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По оценкам исследователей, в 2015 году 8,8 млн смертей были вызваны загрязнением воздуха по сравнению с 7,2 млн. связанными с воздействием курения. "Курения можно избежать, а загрязнение воздуха – нет", – отмечают авторы исследования.

Ученые провели компьютерное моделирование взаимодействия природных и искусственных химических веществ в сочетании с новой информацией о плотности населения, факторах риска заболеваний и причинах смерти. В итоге было установлено, что загрязнение воздуха является причиной 120 дополнительных смертей на 100 тыс. человек в год.

Инфографика unimedizin-mainz.de

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