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4 февраля • обновлено в 04:20
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/ Экология

Ученые сравнили количество смертей от курения и загрязнения воздуха

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Вредные вещества, которые содержатся в загрязненном воздухе, ежегодно "убивают" большее количество людей, чем курение, уверены исследователи из Германии.

Об этом говорится в исследовании Университетской клиники Майнца, сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Согласно сообщению, ученые сравнивали вред от химических веществ и вред от курения, как пассивного, так и активного.

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Иллюстрация

energylivenews.com

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"Все, как 5 миллионов лет назад": уровень загрязнения воздуха установил новый жуткий рекорд

По оценкам исследователей, в 2015 году 8,8 млн смертей были вызваны загрязнением воздуха по сравнению с 7,2 млн. связанными с воздействием курения. "Курения можно избежать, а загрязнение воздуха – нет", – отмечают авторы исследования.

Ученые провели компьютерное моделирование взаимодействия природных и искусственных химических веществ в сочетании с новой информацией о плотности населения, факторах риска заболеваний и причинах смерти. В итоге было установлено, что загрязнение воздуха является причиной 120 дополнительных смертей на 100 тыс. человек в год.

Инфографика

Инфографика

unimedizin-mainz.de

Ранее OBOZREVATEL писал, что правительство Украины создаст в Кривом Роге "Офис контроля выбросов в атмосферу", который будет заниматься контролем экологии в наиболее сложных промышленных регионах страны.

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Автор
Алекс Шухарт
Место
Германия
Теги
Green Oboz Выбросы СО2 Экология
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