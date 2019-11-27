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29 ноября • обновлено в 12:14
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"Все, как 5 миллионов лет назад": уровень загрязнения воздуха установил новый жуткий рекорд

2.1т
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Экологи из Всемирной метеорологической организации сообщили, что человечество установило очередной печальный рекорд по уровню загрязнения парниковыми газами.

Заявление сделано накануне Климатической конференции ООН, которая пройдет в Мадриде со 2 по 15 декабря, пишет New Atlas. По данным экспертов, у планеты остается все меньше возможностей для предотвращения климатической катастрофы.

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По данным исследователей, в прошлом году усредненная концентрация углекислого газа в атмосфере составляла 407,6 частей на миллион. Судя по климатическим реконструкциям, в последний раз такой уровень парниковых газов наблюдался на Земле 3-5 млн лет назад, отмечает издание.

Средние температуры тогда были выше на 2-3°C, а уровень моря превышал нынешний на 10-20 метров. В целом ежегодный рост выбросов становится все более интенсивным: если с 1995 по 2005 год он в среднем составлял 1,86 частей на миллион, то в 2005–2015 годах достиг 2,06 частей.

Помимо углекислого газа, ученые выявили рост выбросов метана и закиси азота. Концентрация первого достигла рекордного уровня в 1869 частей на миллиард, а второго – 331,1 частей на миллиард. Исследователи ожидают, что по итогам 2019 года концентрация углекислого газа достигнет новых рекордов.

"Все это значит, что никаких признаков сокращения или даже замедления выбросов не наблюдается, несмотря на обязательства, взятые странами в рамках Парижского соглашения. Независимо от того, начнут ли люди более активно бороться с климатическими изменениями, выброшенного в атмосферу углекислого газа уже достаточно, чтобы разогреть планету и серьезно осложнить нам жизнь уже в ближайшие 10 лет. По данным ученых, к 2030 году нас ждут новые температурные рекорды, небывалые засухи, а также больше пожаров, сильнейших штормов и тайфунов", – отмечает издание.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Глобальное потепление
Место
Испания
Тег
Экология
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