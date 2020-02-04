Вчені порівняли кількість смертей від куріння і забруднення повітря

Шкідливі речовини, які містяться в забрудненому повітрі, щорічно "вбивають" більшу кількість людей, ніж куріння, впевнені дослідники з Німеччини.

Про це йдеться в дослідженні Університетської клініки Майнца, повідомляє пресслужба медичного закладу. Згідно з повідомленням, вчені порівнювали шкоду від хімічних речовин і шкоду від куріння, як пасивного, так і активного.

Ілюстрація energylivenews.com

За оцінками дослідників, в 2015 році 8,8 млн смертей були викликані забрудненням повітря в порівнянні з 7,2 млн, зо були пов'язані зі впливом куріння. "Куріння можна уникнути, а забруднення повітря – ні", – відзначають автори дослідження.

Вчені провели комп'ютерне моделювання взаємодії природних і штучних хімічних речовин в поєднанні з новою інформацією про щільність населення, фактори ризику захворювань та причини смерті. В результаті було встановлено, що забруднення повітря є причиною 120 додаткових смертей на 100 тис. осіб на рік.

інфографіка unimedizin-mainz.de

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд України створить в Кривому Розі "Офіс контролю викидів в атмосферу", який буде займатися контролем екології в найбільш складних промислових регіонах країни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram