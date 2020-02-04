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4 лютого • оновлено в 04:20
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/ Екологія

Вчені порівняли кількість смертей від куріння і забруднення повітря

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Шкідливі речовини, які містяться в забрудненому повітрі, щорічно "вбивають" більшу кількість людей, ніж куріння, впевнені дослідники з Німеччини.

Про це йдеться в дослідженні Університетської клініки Майнца, повідомляє пресслужба медичного закладу. Згідно з повідомленням, вчені порівнювали шкоду від хімічних речовин і шкоду від куріння, як пасивного, так і активного.

Ілюстрація

Ілюстрація

energylivenews.com

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За оцінками дослідників, в 2015 році 8,8 млн смертей були викликані забрудненням повітря в порівнянні з 7,2 млн, зо були пов'язані зі впливом куріння. "Куріння можна уникнути, а забруднення повітря – ні", – відзначають автори дослідження.

Вчені провели комп'ютерне моделювання взаємодії природних і штучних хімічних речовин в поєднанні з новою інформацією про щільність населення, фактори ризику захворювань та причини смерті. В результаті було встановлено, що забруднення повітря є причиною 120 додаткових смертей на 100 тис. осіб на рік.

інфографіка

інфографіка

unimedizin-mainz.de

Раніше OBOZREVATEL писав, що уряд України створить в Кривому Розі "Офіс контролю викидів в атмосферу", який буде займатися контролем екології в найбільш складних промислових регіонах країни.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz Викиди СО2 Екологія
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