В Украине займутся спасением атмосферы: создано новое ведомство

Правительство Украины создаст в Кривом Роге "Офис контроля выбросов в атмосферу", который будет заниматься контролем экологии в наиболее сложных промышленных регионах страны.

Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Отмечается, что для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге, где вопрос экологии стоит особенно остро.

Иллюстрация open4business.com.ua

"Создание такого Офиса – это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу", – заявил премьер-министр.

Также Гончарук привел статистику, согласно которой в 2018-м году Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем. По данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016 -м году загрязнения атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 тыс. смертей (около 10% всех смертей в год).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что территория Донбасса оказалась под угрозой заражения ядерными отходами с шахты "Юнком", которая находится под контролем террористов, которые прекратили контролировать уровень загрязнений.

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