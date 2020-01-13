Из-за Греты Турнберг? В Швеции резко упал пассажиропоток на авиарейсы

В Швеции пассажиропоток в аэропортах страны в 2019 году снизился на 4%, при этом внутренний пассажиропоток снизился на 9%.

Об этом сообщает BBC. По данным компании Swedavia, в 2019 году 10 аэропортов Швеции приняли более 40 млн пассажиров по сравнению с 42 млн годом ранее.

Иллюстрация swedavia.com

"Снижение пассажиропотока вызвано рядом причин, в том числе введением с апреля 2018 года налога на авиабилеты, опасениями из-за замедления роста ВВП страны, девальвацией шведской кроны и дискуссией по поводу изменения климата", – подчеркивает издание, ссылаясь на данные шведского оператора перевозок Swedavia.

По данным авторов статьи, в Швеции начало набирать популярность экологическое движение "flygskam", члены которого пропагандируют отказ от полетов самолетами из-за влияния отрасли на климат. В качестве примера для подражания активисты также приводят случай 16-летней Греты Тунберг, которая из Европы приплыла на саммит в Нью-Йорке на 18-метровой парусной яхте Malizia II.

При этом, подчеркивает издание, в целом в Евросоюзе все еще растет количество людей, которые путешествуют авиатранспортом. В 2019 году пассажиропоток вырос до 1,1 млрд по сравнению с 1 млрд годом ранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как авиакомпания SAS предложила пассажирам опцию покупки биотоплива: перелет будет на 80% более экологичным, чем в обычном режиме.

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