Военные ученые в США займутся "экологией" космоса

В США ученые из Министерства обороны проведут эксперимент по удалению отходов от космических ядерных взрывов, которые остаются в радиационном поясе Земли и нарушают работу спутников.

Об этом сообщает Science. Издание отмечает, что загрязнения подобного рода способны полностью выводить спутники из строя.

Космический мусор earth-chronicles.com

В свое время США и СССР провели множество испытаний ядерного оружия, часть из которых прошла в космическом пространстве. После того, как во время испытаний Starfish Prime военные взорвали бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте в 400 километров, в течение нескольких месяцев часть спутников вышла из строя

Впоследствии оказалось, что причина заключалась в захвате магнитным полем Земли высокоэнергетических электронов, которые появляются из-за взрыва. Эти частицы на долгое время остаются на орбите планеты.

Таким образом владеющие ядерным оружием страны, такие как Северная Корея и Иран, могут в теории производить ядерные взрывы в космосе, с целью выводить из строя спутники других стран. Эта опасность подтолкнула военных США начать разработку способов очистки космического пространства от последствий ядерного взрыва, если его не удастся предотвратить.

Ученые ожидают, что наиболее эффективными окажутся расположенные в космосе источники излучения, которое сможет устранять вредные частицы. На 2021 год запланирован запуск двух проектов: на орбиту отправят миниатюрный ускоритель частиц или несколько килограммов бария, который создаст защитный слой над поверхностью Земли.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как ученые из научно-исследовательской лаборатории (AFRL) военно-воздушных сил США по заказу Пентагона создадут на орбите Земли систему беспроводной передачи энергии солнца.

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