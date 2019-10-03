Дороже, но экологично: авиаперевозчик предложит особые полеты на биотопливе

Авиакомпания SAS предложила пассажирам опцию покупки биотоплива в целях демонстрации заботы об окружающей среде.

Об этом сообщает World Airline News. В компании отмечают, что перелет на биотопливе будет на 80% более экологичным, чем перелет в обычном режиме.

sasgroup.net

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При этом стоит учитывать, что биотопливо стоит в три-четыре раза дороже, к тому же его количество ограничено из-за дефицита. Предполагается, что особые цены биотопливных билетов помогут стимулировать производство, а это в итоге позитивно отразится на цене.

Экологическое сырье, которого хватит на 20 минут полета, обойдется покупателю в 10 евро. Делается это при бронировании авиабилетов или позже в личном кабинете на сайте компании. При этом на рейсе, которым летит путешественник, не обязательно будет использоваться купленное топливо, однако средства уйдут именно на заправку.

В SAS подчеркивают, что авиакомпания не получает прибыли от своей инициативы. Закупается топливо в Стокгольме, Копенгагене и Осло. По закону, им разрешено заполнять до 50% бака на рейсе.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Британии стартап Faradair Aerospace придумал концепцию биоэлектрического гибридного самолета, который можно использовать в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта.

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