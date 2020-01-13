Через Грету Турнберг? У Швеції різко впав пасажиропотік на авіарейси

У Швеції пасажиропотік в аеропортах країни у 2019 році знизився на 4%, при цьому внутрішній пасажиропотік знизився на 9%.

Про це повідомляє BBC. За даними компанії Swedavia, в 2019 році 10 аеропортів Швеції прийняли понад 40 млн пасажирів у порівнянні з 42 млн роком раніше.

Ілюстрація swedavia.com

"Зниження пасажиропотоку викликано рядом причин, в тому числі введенням з квітня 2018 року податку на авіаквитки, побоюваннями через уповільнення зростання ВВП країни, девальвацією шведської крони і дискусією з приводу зміни клімату", – підкреслює видання, посилаючись на інформацію від шведського оператора перевезень Swedavia .

За даними авторів статті, в Швеції почав набирати популярність екологічний рух "flygskam", члени якого пропагують відмову від польотів літаками через вплив галузі на клімат. Як приклад для наслідування активісти також наводять випадок 16-річної Грети Тунберг, яка з Європи припливла на саміт у Нью-Йорку на 18-метровій парусній яхті Malizia II.

При цьому, підкреслює видання, в цілому в Євросоюзі все ще зростає кількість людей, які подорожують авіатранспортом. У 2019 пасажиропотік зріс до 1,1 млрд в порівнянні з 1 млрд роком раніше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як авіакомпанія SAS запропонувала пасажирам опцію покупки біопалива: переліт буде на 80% більш екологічним, ніж в звичайному режимі.

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